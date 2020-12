No último sábado (12), na companhia do Prefeito eleito Cláudio José Schooder/PSD e do vereador reeleito Professor Antônio/PSD e de Márcia Rebeschini/PV eleita vereadora, o cabo Natal/Avante (vereador mais votado em 15 de novembro) foi na feira livre da cidade agradecer aos munícipes pelo votos confiados ao grupo.

“Ouvir as demandas e necessidades de cada um, isso nos motiva a cada dia para quando assumir a nossa missão, podermos servir pessoas, servir com excelência”, disse Natal.