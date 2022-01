Cabelo sedoso e bonito; Cientista ensina método S.O.S

Afinal, como recuperar a saúde dos fios de maneira rápida e eficaz? Jackeline Alecrim, cientista expert em saúde capilar, desenvolveu um método S.O.S para recuperar a saúde do cabelo para a noite da virada é o “BRN”, ou seja, “Blindar”, “Reposicionar” e “Nivelar”.

O método desenvolvido pela cientista é um tratamento intensivo para repor nutrientes essenciais no córtex do fio e reposicionar as cutículas para a posição fisiológica, trazendo brilho e sedosidade. “A falta de cuidados adequados e o excesso de tratamentos químicos podem fazer com que o cabelo fique ressecado, quebradiço, opaco e sem vida”, afirma Jackeline Alecrim, que é também especialista em cosmetologia avançada e expert no desenvolvimento de formulações de alta eficiência.

A especialista alerta que o ideal é que o cabelo seja cuidado durante todo o ano, porém, o “BRN” pode ser um importante aliado para situações de emergência como o ano novo.

Passo 1: Blindar

A primeira etapa do método desenvolvido por Jackeline, se baseia em proteger o córtex do cabelo, evitando a sua exposição e perda de nutrientes.

Para esta etapa a cientista recomenda a lavagem do cabelo utilizando antes um pré-shampoo, que trata-se da aplicação de uma máscara ou óleo de sua preferência no comprimento e pontas do cabelo, antes de iniciar a lavagem com o shampoo suave de sua preferência.

“O uso de shampoos no comprimento dos fios pode ativar cargas elétricas negativas no cabelo, por isso devem ser aplicados no couro cabeludo que deve estar bem úmido. Outra dica é ativar a espuma do shampoo nas mãos e só depois aplicá-lo em movimentos circulares leves no couro cabeludo”, detalha.

Passo 2: Reposicionar

O objetivo desta etapa é reposicionar as cutículas para a posição fisiológica, isso devolverá o brilho e a sedosidade aos fios.

“Reposicionar as cutículas é fundamental e devolve rapidamente um aspecto mais bonito e sedoso para o cabelo. O segredo desta fase está em enluvar delicadamente os fios por pelo ou menos 3 minutos. Para isso utilizamos nossa máscara capilar com alta capacidade de repor os componentes ausentes no córtex, associadas a ampola de tratamento com alto poder de penetração no córtex do fio”, aconselha.

A linha de tratamento capilar da MagicScience Brasil tem biotecnologia de alta absorção.

Passo 3: Nivelar

Após o reposicionamento das cutículas é necessário nivelar a estrutura da fibra capilar.

Para isso pode-se utilizar um produto chamado “Reorganizador Capilar”, que é capaz de preencher a estrutura da fibra do cabelo, neutralizar o frizz e as cargas elétricas do cabelo. “Um óleo capilar finalizador também deve ser aplicado, o ideal é que ele tenha proteção térmica”, afirma a especialista.

O sérum finalizador a base de óleos com tamanho molecular adequado, vai nivelar a estrutura do fio e prolongar o condicionamento, brilho e a sedosidade capilar. “Esta etapa vai também ajudar no controle estrutural do cabelo”, ensina.

Sobre Jackeline Alecrim

Jackeline Alecrim é cientista e especialista em Cosmetologia Avançada; fundadora da empresa de cosméticos Magic Science Brasil, que é destaque nacional e internacional pela eficácia clínica de seus produtos. Jackeline também faz sucesso com dicas de saúde capilar nas redes sociais, contando com mais de 90 mil seguidores no instagram.