Bvlgari apresenta o novo Bvlgari Aluminium GMT

Para viajar… cruzar fusos horários e escapar da rotina.

Há um ano e meio, essa realidade também está em lockdown, mas não por muito tempo. O fim do verão no Hemisfério Norte, sinaliza um retorno às viagens, coincidindo assim perfeitamente com o lançamento do Bulgari Aluminium GMT!

O Bulgari Aluminium dispensa apresentações. O primeiro relógio de luxo feito de alumínio com um bisel de borracha, que se tornou uma lenda no final dos anos 1990, manteve seu espírito original: urbano, inovador e disruptivo do tipo de ‘atitude descolada’ que faz uma combinação perfeita com momentos especiais e distintos.

A este respeito, o Bulgari Aluminium GMT (que significa Greenwich Mean Time) é um herdeiro digno do modelo original. Ele manteve os atributos essenciais – caixa de alumínio, bisel azul e pulseira de borracha – formando a base de sua identidade. No entanto, foi atribuída uma função adicional contemporânea que transmite os sonhos que surgem do gosto pelas viagens: cruzar os 24 fusos horários. Uma homenagem ao modelo que foi exibido na época de seu lançamento em 1998, em uma pintura em um jato Jumbo Boeing 747 da Alitalia que cruza regularmente os continentes.

Fácil de usar e perfeitamente legível, o Bulgari Aluminium GMT serve para ler dois horários: do país de origem e do local onde se está. O primeiro é indicado convencionalmente por meio de ponteiros de horas e minutos apontando para as marcações na zona do mostrador interno; enquanto o último é exibido por um ponteiro vermelho posicionado na escala externa de 24 horas do mostrador. É dividido em duas zonas coloridas diferentes de 12 horas cada. A faixa circular serve para ajustar e distinguir entre dia e noite de acordo com o fuso horário em que o usuário se encontra. Todas as configurações são simples de realizar com a coroa.

Obviamente, o Bulgari Aluminium GMT foi projetado para ser funcional, mas sua natureza vai além disso: ele fala uma linguagem universal, independentemente do fuso horário. As estrelas estão se alinhando e o Bulgari Aluminium GMT será o companheiro perfeito para o novo destino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

BULGARI ALUMINIUM GMT -103554

Movimento mecânico com corda automática, calibre B192, horas, minutos, segundos e data. Ponteiro de 24 horas para o segundo fuso horário. Reserva de bateria de 42 horas.

Caixa de alumínio de 40 mm com funda da caixa e coroa de titânio, bisel de borracha azul; resistente à água até 100m.

Mostrador azul com marcadores de horas e ponteiros SLN (Super-LumiNova®); mostrador interno azul e vermelho.

Pulseira de borracha azul com elos de alumínio, fivela de pino em alumínio.