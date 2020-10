Busca por viagens cresce 32% no feriado

Como a maioria das datas comemorativas de 2020, o Dia das Crianças no Brasil foi comemorado de forma diferente devido à pandemia do coronavírus. Com o crescimento do comércio eletrônico neste ano, a Criteo, a empresa global de tecnologia que fornece publicidade confiável e impactante aos profissionais de marketing do mundo, descobriu que, hoje, quando se trata de compras online, os dispositivos móveis são mais importantes do que nunca porque veêm menor queda nas vendas.

Este ano, enquanto as vendas via desktop registraram uma queda de 36% durante o Dia das Crianças, os dispositivos móveis e os aplicativos viram uma diminuição de vendas de apenas 17% e 8%, respectivamente, em comparação com o ano passado, de acordo com dados da Criteo.

Os dados confirmam a previsão de receita de aplicativos no Brasil, que deve chegar a US$ 45 milhões em 2020. A penetração de usuários de aplicativos no país deve crescer de 18,6% em 2020 para 20,2% nos próximos quatro anos.¹

De modo geral, as vendas no varejo online não tiveram tanto impacto neste Dia das Crianças quanto em 2019, mas o mercado pode esperar um aumento semelhante nas vendas após a data, que é o que aconteceu no ano passado em alguns segmentos de produtos.

Viagens

Apesar de algumas restrições que os brasileiros ainda enfrentam, dados da Criteo mostram que as buscas por viagens cresceram 32% na semana anterior à data, graças à flexibilização das medidas de distanciamento social em algumas cidades.

O aumento de 32% na semana de 4 a 11 de outubro foi superior aos 21% registrados no mesmo período de 2019.

Moda e Luxo

Neste ano, as vendas do setor de moda e luxo registraram alta de 8% nos dois dias anteriores a 12 de outubro, indicando que esta pode ser uma categoria para compras de última hora.

Artigos Esportivos

Os artigos esportivos tiveram um aumento considerável este ano em vendas e tráfego na semana anterior ao Dia das Crianças. Especificamente, a categoria viu um aumento de 18% nas vendas na semana anterior e um aumento de 15% no tráfego. Porém, o ano passado foi ainda maior com um aumento de 33% nas vendas.

Educação, Família e Juventude

As vendas de cursos online e livros de estudo aumentaram 9% de 10 a 12 de outubro. No ano passado, as vendas neste setor foram semelhantes e aumentaram 93% duas semanas depois.

“Depois de um ano sem precedentes na história, não é surpreendente ver uma diminuição nas vendas durante o Dia das Crianças, à medida que os consumidores continuam a se recuperar do impacto econômico de uma pandemia. Além disso, com a data caindo tão perto da Black Friday deste ano, muitos consumidores estão adiando as compras de presentes na esperança de obter maiores descontos durante o maior período de compras do ano. Os varejistas devem se preparar para esse aumento nas compras intensificando suas estratégias de app e encontrando os consumidores ao longo de sua jornada de compras”, diz Luca Marzano, Diretor de Contas Estratégicas da Criteo no Brasil.

Metodologia

A Criteo identificou essas tendências por meio da análise de mais de 189 milhões de transações de compras no varejo e 15,7 milhões de reservas de viagens em desktops, smartphones e tablets de mais de 1.403 grandes anunciantes no Brasil.

¹ Dados da Statista de 2020.