Busca por internet móvel cresce 11% em maio

Mesmo com grande parte das pessoas ainda trabalhando em casa, a procura por internet móvel cresceu no último mês. Segundo um levantamento do site Portal de Planos (https://portaldeplanos.com.br/) – plataforma que reúne em um único lugar todos os planos de internet, celular, TV e telefone – a busca por internet móvel em maio teve um aumento de 10,75% em relação a abril.

Ainda de acordo com a pesquisa, a procura por planos de TV por assinatura também cresceu. Em percentual do volume de buscas, esse número representa 7,93%.

“Com o fato de muitas pessoas terem precisado começar a trabalhar de casa de uma hora para outra, pudemos notar que agora há uma exigência ainda maior com a qualidade do serviço prestado, pois houve um crescimento na procura por melhorias nos planos atuais nos últimos meses”, revela Yuri Kaminski, especialista em marketing digital do Portal de Planos, site que além ajudar as pessoas a escolherem o plano ideal, possibilita a realização do teste de velocidade da internet.

Mudança em relação ao balanço anterior

Com este novo balanço, o Portal de Planos identificou algumas mudanças de comportamento em relação à abril. No mês anterior a busca por internet fixa havia aumentado. Em maio, a procura por internet móvel é que cresceu. “A retomada gradual das atividades em algumas regiões pode justificar essa alteração. Se as pessoas voltam a sair na rua, elas também voltam a precisar do celular e da internet móvel”, afirma Yuri.

Outros serviços de telecomunicações, como TV por assinatura, também já não estavam mais sendo tão procurados pelos consumidores quanto no início da quarentena. No entanto, em maio, houve um aumento de 7,93% na busca por TV por assinatura em maio.

Segundo o especialista, essas mudanças podem significar que as pessoas estão mais adaptadas à nova rotina e, portanto, voltaram a buscar serviços consumidos anteriormente.