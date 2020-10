Burger King. Vassoura Thru dá Whopper de graça

Com um histórico de campanhas de Halloween surpreendentes, o ano de 2020 não será diferente. Na noite de ontem (26/10/2020), a marca entrou para os Trending Topics do twitter, com a hashtag #VassouraThru, aonde os consumidores pediam para que a promoção se concretizasse. Trata-se de uma ação em que os consumidores poderão ganhar um Whopper ao se apresentarem no Drive-Thru do BK “voando” em suas vassouras no dia 31 de outubro das 10:00h às 18:00h. Na ação deste ano, a rede reforça, também, a importância de uma atualização na fantasia: além das vassouras, todos os consumidores que desejarem participar da brincadeira precisarão usar máscaras de proteção e respeitar o distanciamento social nas filas. É importante destacar, ainda, que a campanha é válida apenas para determinados restaurantes e a disponibilidade é de um Whopper por CPF.

No Vassoura Thru, campanha – ou serviço – idealizado pela David São Paulo, os consumidores que estiverem se “locomovendo” por meio de vassouras precisarão aguardar na fila do Drive-Thru – mesmo com os seus “automóveis” diferenciados –, seguindo o fluxo normal de compras**. A campanha, que tem desdobramentos nas redes sociais, combina o clássico do Halloween, como o objeto típico de locomoção das bruxas, com elementos modernos, como é o caso do bonequinho sem gênero nas placas de identificação, voando de vassoura. Além disso, nas comunicações do universo digital, a rede abusa das expressões brasileiras, como é o caso de “É nóis que voa, bruxão”.

“Ano a ano, temos trabalhado nossas campanhas de Dia das Bruxas de formas espontâneas para que possamos oferecer aos consumidores brasileiros experiências divertidas nessa data que já é um sucesso fora do País. O diferencial de todas as nossas campanhas é criar diálogos atuais e criativos com os nossos fãs e os resultados têm sido excelentes”, reforça Thais Souza Nicolau, Diretora de Marketing do Burger King no Brasil.

O Burger King carrega em seu histórico ações de Halloween disruptivas e que deram o que falar. Entre elas, o Halloween dos Boletos, em que os consumidores brasileiros foram assombrados por seu maior medo: os boletos – que na verdade eram cupons de desconto. E, também, o Halloween do Palhaço, em que os fãs da marca que foram fantasiados de palhaço às lojas da rede ganharam Whopper de graça.

“Assim como a máscara, o álcool gel, e o papel higiênico, as vassouras foram itens indispensáveis na quarentena. Pensando nisso criamos um Dia das Bruxas que é a cara do brasileiro e do BK com o convite para adiar a faxina e voar pro Drive”, comenta Rafael Donato, VP de Criação da DAVID.

Serviço e informações importantes

– Promoção válida apenas em restaurantes com Drive Thru.

– Consulte os restaurantes participantes no site https://cupons.burgerking.com.br/classicos-bk/vassoura-thru.

– A participação na campanha é restrita a um sanduíche por CPF;

– Os consumidores que desejarem participar da ação precisarão seguir o fluxo normal de compras no drive-thru, aguardando a sua vez na fila;

– A campanha é válida somente em 31 de outubro 10h às 18h;

– É obrigatório o uso de máscaras de proteção para participação na campanha;

– É obrigatório seguir as normas de distanciamento social para participação na campanha.