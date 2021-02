Burger King tem novo Diretor de Tecnologia- Fernando Schneider

São Paulo, janeiro de 2021 – A BK Brasil, detentora das marcas Burger King e Popeyes no país, anuncia a chegada de seu novo Diretor de Tecnologia e Transformação Digital, Fernando Schneider, dando mais um passo rumo à aceleração digital da companhia. Com mais de 15 anos de carreira, o executivo acumula em sua trajetória profissional passagem por grandes empresas, como McKinsey, Microsoft, Google, Dell e UOL. Schneider assumiu o cargo em janeiro e tem como principal objetivo liderar a transformação digital da BK Brasil, ao lado de Ariel Grunkraut, CMTO da companhia.

Formado em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Schneider tem em seu currículo um MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth e extensões voltadas para o universo de tecnologia, gestão e negócios. Com sua vasta experiência, o executivo chega com grandes responsabilidades, entre elas tornar o BK uma marca de fast-food ainda mais conectada com seus consumidores no país e no mundo.

“Esse é um momento incrível na história da companhia. Estamos acelerando ainda mais nossa jornada de digitalização e transformação. Queremos continuar a evoluir oferecendo experiências únicas para nossos consumidores enquanto criamos um ambiente interno ímpar para talentos digitais. Nossa ambição é liderar o setor no que diz respeito a inovação e no uso de tecnologia para alavancar os resultados da organização. Fico muito feliz de fazer parte desse momento”, ressalta Schneider.

SOBRE BK BRASIL S.A.

O BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. é o master franqueado da Burger King Corporation no Brasil e responsável pela gestão e desenvolvimento das marcas BURGER KING® e POPEYES® no País. O BURGER KING® abriu o primeiro restaurante no Brasil em novembro de 2004 e, atualmente, possui mais de 850 estabelecimentos. POPEYES®, no País desde 2018, é uma cadeia de restaurantes de frango de serviço rápido, com mais de 40 restaurantes em território nacional. Para mais informações, visite www.burgerking.com.br; www.popeyesbrasil.com.br ou siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.