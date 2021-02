Buonamici quer zerar comissionados e cabidão na prefeitura

O promotor de Americana Sergio Buonamici voltou a afirmar que vai trabalhar para reduzir a zero o número de comissionados na prefeitura da cidade. Apesar de ter comentado que “é quase um caso sem solução” e que “ninguém colabora de verdade. Entra governo, sai governo é tudo a mesma coisa.”

Em um comentário feito em uma postagem no facebook do NovoMomento ele comemorou que “conseguimos diminuir muito a quantidade de cargos comissionados na Prefeitura e na administração indireta” e seguiu dizendo que “precisamos ir mais além. O ideal seria acabar com esses cargos de vez.”

Para Buonamici, é preciso saber que os políticos têm dívida de gratidão com muita gente. “Gente desocupada que os rodeia depois de eleitos. A solução é encontrar um bom cabide”.