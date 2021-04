Buonamici quer ver ‘diplomas’ de comissionados

O promotor de Americana Sérgio Claro Buonamici fez um requerimento de informações à prefeitura da cidade questionando a formação de alguns servidores lotados em cargos de comissão. Ele se baseia em notícia que veiculou na imprensa local e pede informações que devem constar do Portal da Transparência. No começo do ano, ele foi duramente criticado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) por tê-lo citado em uma ação de improbidade.

A ‘requisição de informações’ feita por Buonamici é baseada em ‘notícia de irregularidades no provimento de cargos públicos’. Ele dá prazo de 30 dias para que a prefeitura encaminhe a relação nominal dos funcionários públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão (de livre nomeação ou não), cópias das Portarias por meio das quais foram nomeados; as cópias das Leis Municipais que embasam cada uma das nomeações; as cópias dos prontuários (destacando o nível de escolaridade) dos funcionários públicos mencionados; e a comprovação documental do nível de escolaridade de cada um deles.