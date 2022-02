Bumbum perfeito. O Tratamento queridinho das famosas 

Quer saber o segredo do bumbum perfeito de Claudia Raia, Paolla Oliveira, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet? Bioestimuladores de colágeno. A técnica, queridinha das famosas, dá a sensação de levantamento e garante firmeza e elasticidade.

“O bioestimulador de colágeno além de repor o colágeno ele faz uma “poupança” na pele que é uma região que sofre muito com essa perda. Isso acaba gerando uma aparência de envelhecimento precoce, flacidez tissular, as famosas bochechas de buldogue, pele sem viço etc. O procedimento traz novamente a firmeza, suporte e preenchimento dérmico devolvendo a paciente uma pele jovem e com viço.” Explicou a cirurgiã dentista e esteticista Bianca Caputo.

O procedimento promete também a diminuição da celulite e pode ser feita em várias áreas como braços, abdômen, glúteo e coxas; e do rosto, na região das bochechas, queixo, papada e pescoço. E os resultados já podem ser vistos após 30 dias da primeira sessão. Mas a profissional alerta que o ideial é a paciente faça no mínimo 5 sessões.