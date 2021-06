Buckão morre em Santa Bárbara

Minhas lembranças sobre o Tonho me levam a muitos lugares e tempos.

Me lembro quando criança ir, domingo sim outro também, visitar minha Vó Isaura e sua família, quando moraram em Campinas. Torcedor da Ponte Preta, a casa deles ficava a poucos metros do estádio Moisés Lucarelli e naqueles tempos em que as torcidas levam bandeiras nos jogos – e ele tinha uma das grandes.