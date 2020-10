Buffets infantis liberados em Americana

Imagem Ilustrativa

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou o decreto 12.557, de 20 de outubro, que libera os estabelecimentos que exploram atividades de realização de festas infantis na cidade. O decreto, que será publicado nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial do Município (DOM), ressalta que os estabelecimentos devem seguir as restrições de capacidade e horário de funcionamento, além de protocolos de segurança sanitária estabelecidos pelo Plano São Paulo para atividades de restaurantes, bares e afins.

As atividades de festas infantis estavam suspensas em função da pandemia da Covid-19 e estão sendo liberadas considerando o processo gradual e cientificamente orientado de retomada das atividades econômicas.