Bueiros de Nova Odessa recebem operação pente-fino de limpeza

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, iniciou operação pente-fino de limpeza em bueiros. O objetivo é melhorar o sistema de drenagem, especialmente neste período de verão, quando as chuvas são mais constantes. De acordo com o diretor municipal de Limpeza Urbana, Luan Vitorelli, em apenas três dias de operação, foram desobstruídos mais de 30 bueiros espalhados pelos bairros Jardim Triunfo, Altos do Klavin, São Jorge, São Francisco, Vila Azenha e Centro.

“Estamos seguindo as determinações do prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) e orientações da nossa secretária (de Obras, Projetos e Planejamento Urbano), Miriam Cecília Lara Neto, que é avançar na limpeza urbana. Entre as ações, está o trabalho de desobstrução de bueiros para uma melhor drenagem das águas das chuvas. Em todos os bueiros vistoriados, encontramos muito lixo, e esse resíduo acaba dificultando e até obstruindo integralmente a passagem das águas, o que acaba acarretando em pontos de alagamentos”, destacou Vitorelli.

A prioridade são as regiões onde foram notados pontos de acúmulo de água. “Esse trabalho deveria ser realizado num período de estiagem, como forma de prevenção. Infelizmente essa ação não foi realizada e temos agora que atacar durante o período chuvoso. Por esse motivo, priorizamos os pontos onde registramos alagamentos. Para o sucesso deste trabalho é importante que a comunidade colabore e evite jogar lixo nas vias públicas e o morador, ao varrer a frente da sua casa, que faça o recolhimento das folhas, depositando num saco de lixo”, finalizou o diretor.

ESTRADAS RURAIS

A Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano tinha maquinários realizando reparos em estradas rurais da região da Fazenda Velha, Vale dos Lírios e Recanto Solar. Uma retroescavadeira e uma Poclain foram destacadas para realizar ações de nivelamento da estrada, com aplicação de pedras, e para melhorar o escoamento das águas, com a correção das valas de drenagem existentes no local.