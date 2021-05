Bruno Covas tem quadro clínico irreversível, diz boletim

Boletim médico divulgado nesta sexta-feira afirma que o quadro clínico do prefeito licenciado de São Paulo. Bruno Covas (PSDB), é irreversível. Bruno está internado desde o dia 2 de maio no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, dando continuidade ao tratamento de um câncer.

“O Prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento, encontra-se no quarto acompanhado de seus familiares”, diz a nota.

A doença de Bruno encontra-se no sistema digestivo, com metástase nos ossos e fígado. Bruno iniciou recentemente uma nova etapa do tratamento, aliando imunoterapia e terapia-alvo. O primeiro diagnóstico da doença foi em outubro de 2019.