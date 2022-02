Brunna, Gustavo e Paulo André estão no novo paredão do ‘BBB 22’. O trio foi definido na edição deste domingo do reality da TV Globo, mas com uma novidade.



Foi uma dinâmica inédita na qual a casa foi dividida em três grupos para a votação, até que cinco brothers fossem para a Prova Bate e Volta: Brunna, Gustavo, Paulo André, Eliezer e Jessi. Os dois últimos se deram melhor na dinâmica, e os três primeiros disputarão a eliminação na terça-feira. Quem será o próximo a deixar o ‘BBB 22’?