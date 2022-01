Bruna Lombardi em lingerie na 3a idade. ‘Sexualidade é sagrada’

Bruna Lombardi aproveitou a primeira sexta-feira (7) de 2022 para dar uma dica sobre como manter a sexualidade em alta em sua conta no Instagram. A atriz e mentora tem um trabalho de ajudar a pessoas se empoderarem com seus corpos e autoestima.

“Amadas, a nossa sexualidade é sagrada. É nossa energia criativa, nossa expressão no mundo, nossa arte… A gente pode cultivar a nossa energia sexual através da dança, do canto, da poesia, da pintura ou de qualquer expressão que te fizer sentir bem… Deixa fluir, que esse fluxo é divino”, escreveu na legenda do clique que aparece de lingerie.