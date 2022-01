Brother usa atividade física como escape

O participante do Big Brother Brasil 22, Lucas Bissoli, perdeu ontem (19) a primeira prova de resistência do programa. Ele fazia dupla com Lucas Estevam e juntos foram derrotados pela dupla de meninas Laís Caldas e Bárbara Heck, depois de mais de 12 horas de prova.

O que chamou a atenção até mesmo do apresentador do programa Tadeu Schmidt foi que Lucas, mesmo após tanto tempo resistindo em pé, foi para a academia após perder o desafio. Na edição de ontem, imagens mostraram o brother na bicicleta e na esteira. Tadeu até comentou o fato durante o ao vivo da noite de quarta-feira, que também não passou despercebido pelos internautas:

Para a especialista em saúde e emagrecimento Tati Godoi, não há nada de estranho na atitude do brother. Ela explica que os exercícios físicos são capazes de liberar substâncias importantes para o organismo, como a endorfina, por exemplo. “Depois da atividade física, sentimos a sensação de bem-estar, ânimo e alegria. É uma válvula de escape saudável que nos auxilia a não buscar prazer em outras fontes, como em comida ou consumo exagerado. Lucas estava triste com a derrota e foi buscar prazer na academia”, conta a profissional.

Ela ainda reflete que os exercícios físicos, quando alinhados a outros pilares importantes, são capazes de nos proporcionar equilíbrio físico e emocional. “Quando temos uma alimentação saudável, cuidamos da nossa mente e colocamos nosso corpo em movimento regularmente, nossa saúde só tem a ganhar. E, claro, é importante respeitarmos o tempo de descanso necessário para nosso corpo se recuperar e seguir em harmonia”, explica.