Brochi se aproxima de Alex Madureira

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se na terça-feira (2), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o deputado estadual Alex de Madureira (PSD), para solicitar a apresentação de emendas parlamentares visando a destinação de verbas estaduais para investimentos na área da saúde de Americana.

Durante o encontro, Brochi entregou um ofício ao deputado e apresentou as demandas da saúde no município. “O cuidado com a saúde deve ser sempre prioridade, por isso buscamos em reunião com o deputado Alex de Madureira o envio de recursos estaduais para investimentos nessa área tão importante para a população de Americana”, disse o vereador.