Brochi no anúncio de verba e Silvio Dourado atrás de ginecologista

Thiago Brochi acompanha anúncio de verba de R$ 150 mil para compra de veículo para o transporte social de pacientes SUS

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta sexta-feira (23) com o prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o deputado estadual Alex de Madureira (PSD), para o anúncio de uma verba estadual de R$ 150 mil destinada ao município. Os recursos, anunciados no gabinete do prefeito, são provenientes de emenda do deputado e serão destinados à compra de um veículo do tipo van para ser utilizado no transporte social de pacientes atendidos pela rede municipal de saúde.

A verba anunciada pelo deputado foi obtida a partir de solicitação feita por Brochi diretamente a Alex de Madureira. “Já fui coordenador do transporte social e diretor da secretaria municipal de Saúde, por isso, sei da importância do transporte social para o nosso município. Aproximadamente 30 mil pessoas utilizam este transporte”, diz o vereador.

“Esse transporte de pacientes é feito para algumas especialidades que não são atendidas em Americana. Então existe essa necessidade. Por exemplo, tratamentos de combate ao câncer e outras doenças, que são feitos em outros municípios vizinhos ou até mais distantes. Então, é um grande ganho para a população de Americana”, destaca Alex de Madureira.

Silvio Dourado pede remanejamento de médico ginecologista para a região da Praia Azul

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo o remanejamento de um médico ginecologista da rede municipal de saúde para atender à população da região da Praia Azul.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradoras do bairro que falaram sobre a inexistência deste tipo de atendimento especializado na região. Dourado lembrou que, no dia 6 de abril, a secretaria municipal de Saúde apresentou a descentralização do atendimento dos médicos ginecologistas, que antes era feito apenas na UBS do bairro Vila Gallo.

“Trata-se de região do Pós-Anhanguera e muitas moradoras que dependem de transporte público têm encontrado dificuldades para chegar até o local de atendimento”, destaca o vereador. A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.