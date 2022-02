Brochi discute criação do dia do Veterano Militar

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se nesta quarta-feira (9) com Flávio Vicentin e Márcio Teixeira, representantes do grupo de policiais militares veteranos em Americana. O objetivo foi discutir detalhes do projeto de lei que pretende protocolar instituindo, no calendário oficial do município, o Dia do Veterano Militar das Forças Armadas Brasileiras e das Forças Auxiliares.

A ideia é oficializar a data como forma de valorização dos que se dedicaram ao trabalho nas corporações policiais, promovendo a comemoração anual de 11 de novembro. “Queremos, através do projeto, oficializar a data para reconhecer os serviços prestados por policiais militares e bombeiros em Americana”, destaca.

“A homenagem reforça, ainda mais, a importância de valorizar essas pessoas que tanto fizeram pela nossa pátria”, completa Thiago Brochi. Quando o projeto for protocolado, vai tramitar pela Câmara e as comissões internas antes de ir para votação plenária e se tornar lei municipal.