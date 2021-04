Brochi atrás de verbas e Dourado reabertura de passagem na Iacanga

Thiago Brochi solicita verbas para saúde, esporte e segurança pública a deputados federais

O vereador Thiago Brochi (PSDB) reuniu-se na terça-feira (20) com as assessorias dos deputados federais Guilherme Mussi (PP-SP) e Capitão Guilherme Derrite (PP-SP) em busca de recursos federais para as áreas de saúde, esportes e segurança pública de Americana.

“Cuidados com a saúde, esporte e segurança devem ser sempre prioridade”, destacou Brochi após a reunião, na qual as necessidades da cidade foram expostas às assessorias, que se comprometeram a estudar as solicitações e buscar emendas parlamentares para a cidade.

Silvio Dourado pede reabertura de passagem da Avenida Iacanga para ligação entre bairros de Americana e Santa Bárbara

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a análise técnica para a reabertura da Avenida Iacanga no cruzamento das ruas do Ferro e Itarirí.

No documento, o parlamentar cita foi procurado por moradores e comerciantes dos bairros Jardim Ipiranga e Mollon que relatam a necessidade da intervenção. Cita que tanto americanenses como barbarenses alegam que se trata de uma via de acesso estratégico para locomoção dos moradores das duas cidades e que foi utilizada por décadas como a principal ligação entre os dois bairros.

“Em visita ao nosso gabinete, o comerciante Amilton Faria, morador do Bairro Mollon, nos relatou sobre a grande dificuldade que as pessoas da região têm enfrentado com o fechamento do cruzamento, que é a única via que faz a ligação direta desde a Rua do Ferro até a Rua Itabirito, que por sua vez dá acesso a Avenida Brasil, uma das mais importantes vias de Americana. Esse trabalho sendo realizado facilitará o tráfego para ambos os lados”, destaca Silvio.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.