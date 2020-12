Brochi adota BlackLives para policiais

O vereador de Americana Thiago Brochi/PSDB se apropriou da marca do BlackLivesMatter para usar como hashtag e defender a vida dos policiais. Rebelde no PSDB ele já atacou o governador João Doria e fez sua campanha de modo independente. A pauta do Blacklives, sensível à comunidade negra- que reclama também da violência policial- parece não importar muito a Brochi, que defende o ‘outro lado’ do balcão.

Mesmo fazendo sua corrida em paralelo ao PSDB que tinha como candidato Rafael Macris, Brochi conseguiu se reeleger aumentando a votação em 2020 com relação a 2016.