BRK questionada sobre vazamento de esgoto em Sumaré

Durante a última sessão da Câmara de Sumaré, que ocorreu na tarde de terça-feira (27), o vereador Silvio Coltro (PL) apresentou o requerimento nº 26/2021, em que questiona a empresa BRK Ambiental sobre um vazamento de esgoto no Jardim João Paulo II. A proposta recebeu 19 votos a favor, o que garantiu sua aprovação.

Segundo o documento, o parlamentar foi procurado por moradores do bairro Jardim João Paulo II, solicitando providências quanto ao vazamento de esgoto próximo à lagoa que existe no local. Ao averiguar a situação, o vereador afirma ter constatado “um recorrente vazamento de proporções significativas na Rua Oscar de Assis, próximo ao numeral 731, que vem prejudicando o bem-estar da população que utiliza aquelas imediações”, destaca.

Silvio Coltro menciona que, “de acordo com moradores que transitam no local, muitos são pegos de surpresa com estouros de rompimentos na rede de esgoto, correndo risco de serem contaminados pelos resíduos expostos pelos vazamentos”. Para o vereador, um agravante seria o fato de que, devido à sua força, o esgoto acaba desaguando na lagoa, o que traz mau cheiro e presença de moscas e animais peçonhentos.

“Além disso, foi relatado pelos munícipes que por inúmeras vezes a equipe da BRK esteve no local, entretanto não foram realizados os reparos necessários de forma definitiva. Nas imediações, existe uma área de caminhada e, quando ocorre o frequente vazamento, os moradores não conseguem utilizá-la”, lamenta o parlamentar.

Diante da situação, o vereador pergunta à empresa se foi realizada uma vistoria técnica adequada no local, quais providências estão sendo tomadas sobre a condição do esgoto e qual a previsão para a solução do problema. Ainda no documento, o parlamentar também discute a idade da rede de abastecimento que atende o bairro, seus locais de início e término, se está programada para a demanda que recebe, além de questionar a existência de serviços de prevenção de vazamentos e o prazo para realização de reparos.