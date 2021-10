Brigou com toda a família, ameaçou e foi em cana

Um homem que brigou com toda sua família, ameaçou várias pessoas e acabou preso na noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. O homem de 40 anos foi preso após tentar quebrar o carro do filho por volta das 21h em uma área rural da cidade.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar. De acordo com a corporação, os soldados Reis e Toledo foram acionados para atender a ocorrência de desinteligência na Rua Amador Bueno de Campos. No local o autor foi detido bastante alterado e com a camiseta suja de sangue. O filho informou que o pai havia agredido a mãe e a filha com socos na cabeça, também teria tentado quebrar seu carro com uma marreta e tentado atear fogo, porém sem sucesso.

Durante buscas na residência, os policiais localizaram uma faca coberta com um pano no telhado, o autor confessou que havia escondido com a chegada da equipe.

As vítima foram encaminhadas ao Pronto Socorro Edson Mano, onde passaram por atendimento médico. Já o autor permaneceu à disposição da Justiça após ser apresentando no Plantão Policial.

