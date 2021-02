Brigadeiro com morango Lowcarb, cetogênico e sem glúten

Ingredientes:

– 110g de Adoçã – para substituir pode ser Snew, Eritritol ou Xilitol, sendo ⅔ da quantidade de Adoçã ou menos dependendo do seu paladar. Lembrando que na maioria das receitas só o Adoçã não cristaliza, ou seja, não forma uma camada açucarada por cima depois de esfriar

– 1/2 xícara de água

– 200g de creme de leite de caixinha, ou creme de leite fresco, ou creme de leite de lata

– 1 colher de sopa de manteiga (20g) sem ou com sal opcional sem lactose

– 15g de cacau 100%

– 1/2 colher de chá de extrato natural de baunilha natural em pó

– canela em pó à gosto

– Chocolate picadinho 75% ou mais para enrolar

– Morangos pequenos para rechear

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em uma panela, menos o creme de leite, e leve ao fogo baixo até formar um caramelo fino. Acrescente o creme de leite e mexa até o ponto desejado. Lembre-se que ao esfriar o seu brigadeiro irá ficar um pouco mais duro – e se ao esfriar não ficar como desejado, você sempre poderá voltar com a sua mistura para o fogo e deixar engrossar mais. Se ficar muito grossa, você pode acrescentar um pouco mais de água e também voltar ao fogo para homogeneizar novamente a mistura. Assim que tiver pronto, coloque em um pote e cubra com um papel filme encostando no creme sem deixar espaço vazio entre o creme e o papel filme, para evitar que sue, perdendo água para o ambiente, e que forme aquela película na parte superior do seu brigadeiro. Deixe até endurecer em ponto de enrolar. Para rechear, deixe o brigadeiro de um dia para o outro na geladeira. Para montar, rale ou pique um pouco de chocolate. Pegue um pouco da massa e coloque no meio da mão com as mãos úmidas e, em seguida, coloque o morango e feche a massa por cima. Enrole bem sem deixar o morango aparecer. Depois, passe no chocolate ralado ou picado. Pode usar só o cacau em pó puro também. Guarde na geladeira até a hora de servir.