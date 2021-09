Quer inovar na cozinha com sabores diferentes e surpreender os paladares mais exigentes? Confira abaixo a receita incrível desenvolvida com exclusividade pela criadora de conteúdo culinário Maviane Chiappetta, influencer parceira da Lowçucar e editora do perfil @mavi.chiappetta.

O Brigadeiro de Maracujá com Chia e Cúrcuma Zero Açúcar é ideal para os consumidores com restrições alimentares ou até mesmo aqueles que desejam reduzir a quantidade de açúcar no dia a dia.

Preparado com Xilitol Lowçucar, o docinho leva ingredientes poderosos como a Chia uma semente considerada um superalimento com diversos benefícios para saúde e a Cúrcuma uma especiaria que contém minerais relevantes como o potássio, cálcio, magnésio, manganês e ferro entre outros.

Ingredientes:

1 xícara de suco concentrado de maracujá

2 xícaras de leite em pó (pode ser zero lactose ou desnatado)

1/2 xícara de água

3 colheres de sopa de Xilitol Lowçucar

1 colher de sobremesa de chia

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de óleo de coco ou manteiga.

Modo de preparo:

No liquidificador coloque a água, leite em pó, Xilitol Lowçucar, cúrcuma e bata.

Pare o liquidificador e adicione o suco de maracujá, batendo apenas para misturar.

Leve ao fogo e acrescente o óleo de coco ou a manteiga e a chia.

Mexa sem parar até ficar em ponto de brigadeiro

Deixe esfriar bem.

Leve para geladeira.

Quando estiver bem gelado, enrole e passe no granulado, no coco ou leite em pó.

SOBRE A LOWÇUCAR

A Lowçucar é uma marca reconhecida por desenvolver produtos Zero Açúcares e à base de Stevia e está presente no mercado há mais de 31 anos. A empresa surgiu em um momento de necessidade de produtos sem açúcares, assim, cada detalhe da linha de produtos foi pensado para que os consumidores sintam o prazer em comer doce mesmo que retirando o açúcar.

Seu portfólio inclui achocolatados; wafers, biscoitos recheados; misturas para bolo; leite condensado; creme de avelã; gelatinas; mousses; pudins, entre outros itens, além de diversas opções de adoçantes.

A marca está presente nas principais redes varejistas e atacadistas de todo País, atendendo a demanda de consumidores finais e profissionais que atuam no segmento de Food Service.