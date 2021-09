Brigada de Combate ao Fogo passa por treinamento

Integrantes da Brigada Municipal Voluntária de Combate ao Fogo em Coberturas Vegetais participaram, na tarde da última terça-feira (14), de treinamento sobre prevenção e combate a incêndio ministrado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Americana.

Durante a realização do treinamento, houve uma ocorrência de incêndio nas proximidades do Assentamento Milton Santos e os participantes da Brigada se dirigiram até o local para verificar na prática o trabalho de combate ao fogo.

“O treinamento é importante para que os integrantes estejam alertas quando houver ocorrências que necessitem do auxílio da Brigada. Com a ocorrência do incêndio simultaneamente ao treinamento, pudemos desenvolver as atividades de orientações e informações em campo, observando as medidas e providências necessárias para o combate ao fogo”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Americana e coordenador da Brigada, João Miletta.

A Brigada, composta por seis integrantes, funcionários das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, de Meio Ambiente e da Defesa Civil, tem o objetivo de desenvolver ações de conscientização, prevenção, treinamento e combate a incêndios florestais, no âmbito do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, criado pela lei estadual