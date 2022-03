Briga de atual e ex termina com assassinato no pagode do Matão

Ewerton Rodrigues de Oliveira, 28, foi assassinado de forma violenta na madrugada deste sábado (26) em um evento de pagode no Matão em Sumaré. O crime aconteceu por volta das 2h e Oliveira foi atingido com tiros e golpes de facas. Ele estava na Praça do Sol, onde ocorria o evento conhecido por “pagode”, desde a tarde de sexta-feira (25), em companhia da irmã e cunhado, bebendo e se

divertindo.

A vítima acabou se desentendendo com o atual namorado de sua ex-companheira e isso acabou resultando no ataque fatal. A irmã de Oliveira relatou à polícia que havia chamado o irmão para ir embora momentos antes, mas ele se recusou. A vítima foi socorrida e conduzida ao Hospital Municipal de Paulínia, onde entrou em óbito. O caso foi foi registrado pela mãe no Plantão Policial, onde a mesma também contou que essa briga entre o autor e a vítima já vinha ocorrendo há aproximadamente três meses.

O criminoso compareceu ao endereço de Ewerton para “tomar satisfações”.

