Briga causou morte de ‘Val Canela’ no Mathiensen

Dois indivíduos, A. F. S., de 45 anos e I. C. N., de 56 anos, foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, na manhã desta quarta-feira, 03, suspeito de terem agredido ‘Val Canela’, encontrado morto no mesmo dia, no bairro Mathiensen.

Duas testemunhas compareceram no plantão da polícia confirmando terem visto a agressão nesta segunda-feira (01). Segundo elas, um dos indivíduos teria empurrado a vítima, que caiu no chão, e a outra teria batido em sua cabeça enquanto estava caído.

Valfrido Carlos Prado, de 55 Anos, foi encontrado sem vida em um colchão, na manhã desta quarta feira (03). Uma sobrinha da vítima constatou a morte e comunicou a Guarda Municipal. O caso está com a Polícia Civil.