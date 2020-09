BRF traz mulher pra comandar área internacional/Ásia

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, traz novidades em sua área internacional. Beatriz Benedetti passa a atuar como head de Marketing e Inovação na Ásia, em Xangai, na China.

Em sua nova posição, a executiva, na Companhia desde 2011, vai liderar os times de Marketing e Inovação. O objetivo é acelerar a expansão da BRF no mercado asiático, fazendo a gestão das marcas e portfolio, ampliando a presença na região.

“Estou muito feliz com essa movimentação. Acredito que poderei agregar bastante neste processo, com toda experiência que acumulei na carreira, somado ao conhecimento sólido da cadeia de valor na BRF”, diz Beatriz Benedetti. “A Ásia é o maior mercado consumidor do mundo e em expansão acelerada. Poder trabalhar nessa construção da nossa Companhia me dá um orgulho gigante.”

Antes da nova função, a executiva atuava como gerente executiva de Inovação, liderando as frentes de inovação aberta, pipeline de novas categorias e novos modelos de negócio. Formada em Economia pela PUC-Campinas, com especialização em Marketing pela ESPM, a executiva acumula na BRF experiência nas áreas de Marketing e Inovação. Passou ainda pela antiga Schincariol, na área de Pricing, até chegar à Companhia.

Sobre a BRF

Maior exportadora global de frango do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 250 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.