Esta quarta, 1o de julho, acontece do ‘breque dos apps’- dia nacional de paralisação nacional dos entregadores. A greve começa a partir das 9h e dever durar o dia todo.

Crise- Cresce busca por trabalho em delivery

A demanda inicial é pelo aumento do pagamento das corridas, aumento da taxa mínima, fim dos bloqueios e desligamentos indevidos, fim do sistema de pontuação e pelas taxas EPI- proteção por conta da pandemia da pandemia do novo coronavírus