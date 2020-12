Miss bumbum aposta no trisal, Bregafunk, musas e mais

Miss Bumbum aposta no trisal

Rangel Carlos, que disputou em 2017 o título de Miss Bumbum com Raissa Barbosa, foi vista, na época, aos beijos com a peoa e, chegou a comentar sobre o futuro do ‘casal’. Rangel, que é Miss Bumbum Santa Catarina e é casada com o empresário Elquer Carlos, é só elogios para a ex-peoa que foi uma das protagonistas do reality show A Fazenda e, deixou o programa na última quinta feira (26).

“Torci muito para a Raissa enquanto ela enfrentava as ‘cobras’ lá dentro da Fazenda. Ela é uma menina doce, batalhadora, mais uma na luta para conquistar os objetivos nessa terra de gigantes que a gente vive. Tenho certeza que ela vai receber ainda muito carinho aqui fora de pessoas que ela nem imagina que gostam dela e que torceram por ela”, disse Rangel.

Adepta do poliamor, a modelo revela ter feito planos para o futuro com o marido e Raissa, mas a relação não aconteceu.

“Dei muita sorte de casar com um homem tão liberal quanto eu e, por termos os mesmos gostos. Eu quis muito trazer a Raissa para a nossa relação, mas não era a vontade dela. Foi só um caso passageiro, infelizmente”, revelou a Miss Bumbum Santa Catarina.

Musa Fitness Natália Lage sucesso com shape perfeito

MARAVILHOSA! A musa fitness e estudante de Direito, Natália Lage arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu shape perfeito. A beldade vem encantando durante a quarentena com cliques que demonstram que ela está com o shape perfeito, sendo resultado de mais de dez anos de treinos na academia.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa morena que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques de bíquini na praia e fazendo musculação diariamente.

Recentemente, ela quebrou a internet numa foto na praia da Barra, no Rio de Janeiro e recebeu uma enxurrada de elogios dos seus mais de 29 mil seguidores. Fotos: Arquivo Pessoal / R7.com/ Jerome Sainte

“Você é de verdade mesmo? Tu parece uma escultura, mulher!”, “Meu Deus, que corpo é esse”, “Muito maravilhosa” e “Diva”, foram algums dos recados deixados pelos seus fãs na caixa de comentários. Para acompanhar mais sobre a musa fitness Natália Lage, basta seguir ela no seu Instagram @natalialage1.

Grávida, Ísis Gomes relembra tempo da Fazenda

Ísis Gomes A Fazenda : A modelo gaúcha , Ísis Gomes, 35, que ficou conhecida nacionalmente ao participar da edição do reality show A Fazenda de Verão em 2013 onde foi vice-campeã , anunciou que está grávida de 4 meses do seu primeiro filho . ” Estou muito feliz com esta nova fase da minha vida e já escolhi o nome, ele é um menino e vai se chamar Ravi” revelou a beldade que foi capa da Revista Sexy .

A gaúcha que deixou a vida de modelo de lado e atua na área de estética avançada há 5 anos, atualmente atua em Porto Alegre, num Spa que além dos tratamentos de estéticas e massagens é adepto a medicina alternativa. Ela ainda afirma que até a própria gravidez hj em dia pode ser estimulada através da medicina alternativa.!

“As pessoas lutam tanto por isso, poder ajudar na fertilidade que é um sonho de muitas pessoas de uma maneira natural e saudável, nos faz muito bem”. revelou a ex peoa que trabalhou por um ano como atriz no humorístico A Praça È Nossa do SBT .

Dançarina de Bregafunk Ayarla Souza vira cantora de sucesso

Influenciadora digital, Ayarla Souza possui uma legião de fãs nas redes sociais que acompanharam todos os passos de sua carreira. Já foi dançarina, e agora faz sucesso cantando Bregafunk em shows por todo o nordeste brasileiro. Com contrato assinado com a Utnick Production, também está gravando seu primeiro clip.

Natural de Cajazeiras, Paraíba, Ayarla Souza tem 21 anos de idade e poderia ser uma jovem dentre outros tantos que estão espalhados pelo Brasil. Mas, foi fazendo sucesso nas redes sociais que ela se tornou uma influenciadora digital com mais de 450 mil seguidores no Instagram. Ela alimentava as redes sociais com vídeos dançando funk. Agora, além de dançar ela canta, e está fazendo muito sucesso em todo o nordeste brasileiro com o estilo bregafunk.

Ela conta que o sucesso nas redes sociais começou de forma despretensiosa: “Eu sempre dancei por diversão. Por isso comecei a fazer vídeos dançando e publiquei no Instagram. Foi quando pude ver que as pessoas gostaram e decidi então trabalhar com isso”. O sucesso foi tanto que hoje ela canta e faz shows em várias cidades do nordeste.

Até que um dia, Ayarla conheceu uma pessoa que veio para transformar sua carreira: a paisagista Sophia Utnick. Radicada nos Estados Unidos, a empresária brasileira se divide para atender as atividades profissionais em Miami e Nova York, mas já se tornou conhecida por realizar diversos trabalhos sociais e investir na formação de novos talentos em várias partes do Brasil, por meio da sua agência, a Utnick Production. Por intermédio de amigos, ela lembra que foi apresentada à Sophia: “De imediato, a gente já se deu super bem, e ela me deu essa oportunidade de começar a cantar”, destaca.

Agora, de contrato assinado com a produtora, e já sonhando com o crescimento na carreira, Ayarla destaca que “os próximos objetivos é se tornar uma grande artista nacional e internacional. Para isso, estou focada na minha carreira e quero alcançar este objetivo”, destaca. O primeiro passo foi dado no último dia 7 de outubro, quando a cantora iniciou as gravações do clip da música “Kikando”, um dos seus grandes sucessos. A gravação faz parte do contrato assinado com Sophia Utnick, que está empresariando a cantora.

Por enquanto, o público pode conferir as performances de Ayarla Sousa pelo Instagram, mas ela acredita que “quando tudo estiver normalizado, pretendo fazer shows e apresentar o bregafunk para quem ainda não o conhece, juntamente com a parceria com a Sophia Utnick para poder avançar na carreira”, completa.

Ayarla Sousa e outros nomes do bregafunk que estão fazendo sucesso este ano, como McLipinho Atrevido e Mister Zi, são agenciados pela Utnick Production. Conheça a produtora no perfil @utnickproduction e siga Ayarla em seu perfil no Instagram @ayarlasouza.

