Bravana lança “No Camarote” em todas as plataformas digitais

Sucesso nas principais rádios do país, a música “No Camarote”, do cantor sertanejo Bravana, chega nesta sexta-feira (14/05) em todas as plataformas digitais. Após alcançar os primeiros lugares no ranking da Crowley (empresa especializada em monitoramento eletrônico de broadcast de áudio), o single ganha também um videoclipe que será apresentado no YouTube na mesma data.

Ouça: https://backl.ink/146845557

“No Camarote” é uma composição de Sharon Lampert e traz uma batida contagiante e alegre, que mistura o sertanejo com piseiro (ritmo que está em alta na internet). A letra conta a história de um rapaz que tinha um relacionamento que não era prioridade na vida da outra pessoa. É então que ele resolve ir embora, viver sem amor, sem ouvir piseiro e sem ir para balada, tudo isso para não ter chance de uma recaída.

“No Camarote está com uma repercussão maravilhosa nas rádios e estou muito feliz e grato por tudo que vem acontecendo. Agora, é a hora de trazermos esse sucesso também para as plataformas digitais e YouTube e espero que vocês curtam bastante. Não deixem de conferir!”, convida Bravana.

O local escolhido para a gravação do videoclipe foi o Haras Santo Antônio, em Caçapava (interior de São Paulo). Nas cenas, um helicóptero e paisagens deslumbrantes ganham destaque na superprodução que é cheia de referências do sertanejo universitário e da pisadinha.

Assista: https://youtu.be/H-mOZ1jHm28

Música “No Camarote”

Letra:

Eu que tinha

camarote nessa sua vida

Agora tô pegando

a porta da saída

Tentando disfarçar

De algum jeito a tristeza

Eu tô saindo mesmo a francesa

Sem ninguém me ver

Que feio

Você me jogou pra escanteio

Tô com essa paixão pelo meio

Pro amor cê reaprende o jeito

Eu tô vivendo sem amor sem nada

Sem ouvir Piseiro

Sem ir pra Balada

Sem não dar chance pra ter recaída

E eu que era VIP na sua vida