Metade dos brasileiros dorme mal por causa da pandemia

(Dezembro, Jundiaí, 2020) – Se você está com insônia, acorda muitas vezes durante a noite ou sonha mais que o normal, acredite: você faz parte da maioria. Pesquisas feitas durante a pandemia mostram que os brasileiros estão com muitas dificuldades para dormir. A empresa global de inovação corporativa The Bakery entrevistou 780 pessoas e 44% disseram estar com problemas para dormir depois da pandemia. Já o Instituto do Sono fez uma pesquisa com 1.738 brasileiros e 55,6% afirmaram que a qualidade do sono piorou nos últimos meses. Em outra pesquisa, feita no início da pandemia pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), a pedido da empresa farmacêutica Takeda, os números são ainda mais alarmantes. Dos 2.635 entrevistados, 65% afirmaram estar com o sono prejudicado.

Pensando nisso, uma fabricante de tecidos para colchões apostou em alta tecnologia para garantir um sono mais tranquilo. A empresa Conexão Malhas, que fica em Jundiaí (SP) investiu, em plena pandemia, cerca de 4 milhões de reais em pesquisas e equipamentos que produzem tecidos com nove tecnologias diferentes.

O consumidor poderá escolher se quer dormir longe dos insetos, com um colchão com repelente, por exemplo. Pode preferir uma noite de sono tranquila, com essências que acalmam. Tem tecido que mata bactérias, inclusive as causadoras da pneumonia. E tem até uma tecnologia – com íons de prata – que mata o coronavírus em menos de um minuto, indicada, principalmente para lugares onde há grande circulação de pessoas, como hotéis e pousadas. A eficácia deste tecido foi comprovada na Unicamp (Universidade Estadual Paulista).

“Já somos referência em malhas para colchões, mas decidimos oferecer muito mais que conforto. Sabendo das dificuldades durante a pandemia, buscamos os melhores princípios ativos e tecnologia de ponta para garantir um sono de melhor qualidade”, explica Luiz Lago, Gerente Geral da Conexão Malhas.

A tecnologia funciona com nanocápsulas importadas da Celessence (Reino Unido) e da Rudolf Group (Alemanha). Na Conexão Malhas, essas nanocápsulas são aplicadas no tecido e, em alta temperatura, são fixadas. A tecnologia é ativada por fricção, ou seja, as microcápsulas se rompem com a movimentação da pessoa enquanto dorme e liberam o princípio ativo.

São nove tipos de tecidos com benefícios diferentes:

VbacBlock – A tecnologia de íons de prata foi testada e aprovada no Laboratório de Biologia da Unicamp. A malha apresentou 99,99% de eficácia no combate ao coronavírus (Cepa MHV-3). Suas propriedades também atuam como inibidor de bactérias e outros microrganismos presentes no ambiente.

Mandala Dreams – Os óleos naturais de várias ervas com propriedades antioxidantes, bactericidas, anti-inflamatórias e antissépticas formam uma combinação perfeita que ajuda no alívio do stress e controle de alergias. É o primeiro antimicrobial natural com base em ervas para o mercado têxtil. Testes realizados no Biotech Testing Services (Mumbai, Índia) mostraram que os componentes do Mandala Dreams combatem até 99,98% das bactérias Staphylococcus Aureus e Klebsiella Pneumonia, grandes causadoras de doenças cutâneas e respiratórias, como a pneumonia.

Hugstar – A combinação de floral, caramelo e coco, com toque de baunilha, rosas e perfume de almíscar garantem um sono mais prolongado, com mais qualidade e mais disposição durante o dia. Os testes que comprovaram isso foram feitos pela Celessence Technologies, em parceria com a empresa Givaudan (Suíça).

Bio Dress – A combinação de lavanda e camomila ajuda no relaxamento, no combate aos radicais livres, alivia as dores, reduz ansiedade e estresse e ameniza cólicas e sintomas da TPM.

CitroCare – O PMD, conhecido como mentoglicol, é usado como repelente de mosquitos e outros insetos. A London School of Hygiene & Tropical Medicine testou e comprovou a eficácia do produto.

NatureClass – Os aromas suaves e refrescantes, como o cheiro do mar e na natureza contribuem para um sono reparador e tranquilo.

Climax – O mentol, uma substância 100% natural, tem propriedades descongestionante, anti-inflamatória, antifúngica e antibactericida.

Coreon – Com sua ação magnética, nanopartículas de polímero tornam a carga de elétrons estável. Ao retirar a energia estática da cama, o Coreon evita choques por fricção, aumenta a vida útil do tecido, além de contribuir para a higiene e saúde respiratória, já que reduz a aderência magnética de poeira, pêlos e células mortas.

Fresh Sleep – Polímeros de silano neutralizam os componentes de odor corporal e do ambiente. Por manter o colchão sem odores por mais tempo, a tecnologia é indicada para locais com alta rotatividade de pessoas, como hotéis e para casas com pets.

Para mais informações sobre cada produto, acesse www.conexaomalhas.com.br