Brasileiros compraram 50 milhões de livros em 2021

Uma série de assassinatos interligados apenas por sequências numéricas gravadas em folhas secas. Esta é a premissa de Evidência 7: Segredo Codificado, nova obra da autora brasileira de thrillers policiais Luciana de Gnone. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama cativa a atenção do leitor por ir além de uma investigação criminal ao lançar luz sobre temas como relacionamentos abusivos, novas dinâmicas familiares e os limites da moral e ética.

Evidência 7 segue os passos de Val Ricci, inspetora da Polícia Civil do Rio de Janeiro, enquanto corre contra o tempo para descobrir a identidade de um criminoso, intitulado “Ele”, que utiliza diferentes métodos para matar as vítimas. Sem um modus operandi padrão, sobram poucas pistas para guiar as investigações. A forte protagonista, porém, não desanima em sua busca por respostas.

Quarto romance policial de Luciana de Gnone, o livro retrata ainda o relacionamento difícil de Val com a filha rebelde, que a culpa pela separação dos pais. O apoio à mãe doente, internada em uma clínica em Petrópolis, também exige a atenção da inspetora. Com a rotina atribulada, ela precisa equilibrar as responsabilidades profissionais e os problemas familiares.

Ao longo das páginas, o leitor encontrará passagens que contam a trajetória de vida do assassino. Estes trechos propiciam um mergulho na mente do criminoso e abrem espaço para a compreensão dos acontecimentos que o colocaram neste caminho sem volta. Uma oportunidade única para vislumbrar a psique sombria e complexa de um homicida.

Interativa, a obra conta com uma playlist musical elaborada minunciosamente para ambientar a leitura e criar uma imersão completa na história. Por meio de um QR Code, o leitor tem acesso a uma expansão do universo criado em Evidência 7 e pode mergulhar nas experiências da protagonista durante a juventude.

Luciana de Gnone é autora dos livros da Saga de Betina Zetser e escreveu a série policial Crimes em Copacabana. A novidade já está disponível nas principais plataformas virtuais.

Ficha técnica

Livro: Evidência 7: Segredo Codificado

Autor: Luciana de Gnone

Editora: Casa do Escritor

ISBN/ASIN: 978-65-00-33425-8

Páginas: 316

Formato: 14×21

Categoria: Ficção policial e de mistério

Preço: R$ 43,60

Link de venda: https://bit.ly/ebook_evidência7

Sinopse: Quando Val Ricci, inspetora da Polícia Civil, é chamada para atender um caso de homicídio em um motel na Barra da Tijuca, não desconfia que aquele não será apenas mais um assassinato na violenta capital fluminense. No local, uma pista incomum é coletada pela perícia: uma folha de árvore seca marcada com a sequência numérica 1178. À frente do caso mais enigmático dos seus vinte anos de carreira, Val inicia uma incessante caça para desvendar a autoria dos crimes e os motivos do assassino. Enquanto isso, precisa conviver com a indiferença da filha adolescente, os cuidados à mãe doente e um novo sentimento, despertado ao conhecer Arthur Vianna, agente literário de um escritor best-seller. Evidência 7: Segredo Codificado é um romance policial dinâmico, carregado de paixões, suspense, ação e, sobretudo, um segredo escandaloso.

Sobre a autora: Luciana de Gnone é natural de Brasília, formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Marketing. Em janeiro de 2009, embarcou em uma aventura familiar emocionante e por doze anos viveu em diferentes países, como Cazaquistão, Colômbia, México e Costa Rica. Iniciou sua carreira de romancista em 2014, quando publicou “Súplica em Olhos Mortos”, o primeiro livro da trilogia policial da “Saga de Betina Zetser”, traduzido também para o espanhol. Em abril de 2020, a autora publicou Vestígios, o segundo livro da série, e, em dezembro do mesmo ano, Delito Latente, finalizando a trilogia. Em abril de 2021, em parceria com quatro autoras, publicou o livro “Te odeio, mãe! Com todo meu amor”, contribuindo com o conto intitulado “Aí tem treta”. Luciana de Gnone também é autora da série policial “Crimes em Copacabana”, disponível para leitura gratuita na plataforma Wattpad. Participou ainda de duas antologias, sendo uma delas publicada no México. Casada desde 1999, é mãe de dois rapazes.