Brasileiro usa celular também para jogar

São Paulo, Outubro de 2021 – Uma pesquisa realizada pela Adcolony e divulgada pela Adsmovil, empresa de soluções de publicidade digital na América Latina e nos Estados Unidos, aponta que 77% dos brasileiros estão entretendo-se com jogos mobile.

O levantamento mostra, também, que a maioria dos brasileiros prefere jogar diariamente (59%) ou mais de uma vez na semana (28%) por meio do smartphone e do tablet, enquanto outros jogam no computador pelo menos uma vez na semana (17%) e no mês (9%).

Já com relação ao hábito do uso de consoles portáteis, é menos frequente para 15%, e outros 18% nunca o utilizaram. Outra questão observada é a frequência – 54% das pessoas jogam entre duas e três vezes no mesmo dia – e as horas semanais: 38% dos adultos gastam mais de dez horas na atividade, tendo uma média de aproximadamente 1h40 por dia.

Segundo o business development manager da Adsmovil Brasil, João Sarmento, 78% dos entrevistados sentem segurança ao realizar o download de aplicativos de jogos no celular. Além disso, pontua o executivo, um comportamento interessante é a realização de outras atividades de forma simultânea e o fato de 40% das pessoas ainda lembrarem da publicidade que aparece nos jogos de aplicativos de celular. “A pesquisa mostra, ainda, que 79% dos entrevistados preferem anúncios que se convertem em monetização nos jogos e 69% têm interesse em assistir à publicidade sobre aparelhos tecnológicos, como celular e tablet, e produtos de cuidados pessoais”, ressalta.

Os brasileiros variam em relação às atividades realizadas simultaneamente aos jogos mobile, mas uma coincidência foi observada no levantamento, pois a maioria continua utilizando outras formas de entretenimento tecnológico. Entre os destaques estão ouvir música (62%) e ver televisão (58%), seguidos por acessar as redes sociais (37%), conversar com conhecidos por aplicativos de mensagens (34%) e assistir a filmes e séries via streaming (29%).

Curiosidades sobre a preferência dos brasileiros

A pesquisa revela também algumas questões interessantes, como a de que os brasileiros jogam enquanto assistem à televisão, sendo 82% no momento em que veem programas, séries e shows e 18% apenas durante os intervalos comerciais.

A quantidade de variação de jogos tem destaque para números menores, sendo 31% e 25% das pessoas, com respectivamente, apenas três e dois tipos. Com relação aos tipos, 54% preferem o estilo puzzle, seguidos por 41% de ação e aventura, 36% de cartas, 35% de corrida e esporte, 33% de estratégia, 31% de tiro, 29% de battle royale e 26% de cassino.

Outras curiosidades dizem respeito às razões pelas quais os brasileiros jogam jogos virtuais: sendo 63% para relaxar e aliviar o estresse, 58% por diversão, 33% para jogar com amigos, 32% para ter progresso pessoal e 28% para aprender algo. Além disso, o humor de 60% melhora à medida que jogam.

Entre os entrevistados na pesquisa, 48% são homens e 52% mulheres. Já sobre a faixa etária, 36% dos ouvidos têm entre 14 e 29 anos; 44%, entre 30 e 49; e 20%, entre 50 e 65.

Sobre Adsmovil:

A Adsmovil é pioneira e líder em inovação de soluções de publicidade digital na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos. Fundada em 2009, é um dos players mais premiados da indústria mobile, com escritórios na Argentina, Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos (Miami, Los Angeles, Chicago e Nova York).

A empresa desenvolve campanhas integradas, com um forte braço Ad Tech, que permite a compra programática, segmentação avançada e a criação de públicos específicos com base em DATA. Os pilares da empresa são baseados em soluções programáticas, além de componentes tecnológicos para geolocalização, atribuição física e ferramentas de segmentação móvel, oferecendo às marcas formatos de alto impacto e reprodução instantânea de vídeo HD por meio de sua plataforma DSP e um Mobile Ad Exchange (SSP).

A empresa foi fundada por Alberto Pardo, atual CEO.