Brasileiro trabalha como babá nos EUA e conta experiências na web

Não é segredo para ninguém que muitos brasileiros buscam melhores oportunidades profissionais nos Estados Unidos. Esse processo de imigração sempre foi alvo de muitas polêmicas, pois sempre há aqueles que tentam chegar ao outro país por vias ilegais e acabam sendo punidos com o rigor da legislação norte-americana.

No entanto, há aqueles que querem aproveitar a experiência para incentivar outros brasileiros a partirem para o mesmo caminho. Com o crescimento das redes sociais, hoje em dia é possível contar boas histórias para pessoas em qualquer lugar do mundo. Nesse sentido, o brasileiro Ronnie Peterson tem feito a diferença.

Apesar de ser homônimo de um famoso piloto de Fórmula 1 dos anos 1970, Ronnie é brasileiro e atualmente mora em São Francisco, na Califórnia. Na famosa cidade americana, ele trabalha como babá de crianças. “Vivo aqui uma série de desafios e aventuras. Desde as atividades cotidianas, pois trabalho em uma profissão que requer atenção e dedicação constante, até os prazeres de descobrir os encantos dessa cidade. Vi que tinha nas mãos a oportunidade de transformar isso em algo que pudesse ser contado para as outras pessoas”.

Foi reunindo essas experiências que ele criou o canal no YouTube chamado “Universo do Ronnie”. Inaugurado no último dia 23 de julho, Ronnie quer contar histórias, mostrar as diferenças culturais entre brasileiros e norte-americanos, detalhes da vida profissional com dicas para quem deseja partir para essa nova vida por lá, tudo isso recheado de bom humor e informação: “As pessoas, muitas vezes, têm dúvidas pertinentes sobre essa mudança de vida e não encontram o lugar para que elas sejam respondidas. Nesse canal, pretendo respondê-las e assim mostrar que qualquer um pode acreditar em seu potencial, vir para os EUA e fazer a diferença”.

Ronnie pretende lançar conteúdos novos às terças e sextas-feiras. Então aproveite e confira o que já foi publicado em seu canal.