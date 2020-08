Brasileiro na lista de vencedores da Getty

A Getty Images, líder mundial em comunicação visual, anunciou os destinatários do seu programa anual Reportage Grants, este ano premiando oito fotojornalistas com US$ 5.000 cada um por projetos centrados na pandemia da COVID-19. O objetivo da série de doações era apoiar os fotógrafos de todo o mundo enquanto eles trabalham para capturar com segurança o amplo impacto da COVID-19 em suas comunidades.

Os vencedores do Reportage Grant de 2020 são:

— Forough Alaei: baseado em Teerã, o projeto de Forough explora o impacto da COVID-19 e suas decorrentes restrições de viagem ao longo da costa do Mar Cáspio, um destino popular para turismo doméstico e recreação durante os meses de verão.

— Fabio Bucciarelli: Fabio, do Norte da Itália, continuará a cobertura da pandemia e suas consequências em Lombardia, a região italiana mais afetada pelo vírus. O trabalho de Fabio foca no impacto que a pandemia teve em questões sociais como pobreza e falta de moradia.

— Florence Goupil: de Cusco, no Peru, o projeto de Florence capta os efeitos da pandemia na comunidade da Ilha de Cantagallo, em Lima, que abriga pessoas do grupo indígena Shipibo-Conibo. O vírus se dissipou na comunidade, com muitos recorrendo às tradicionais medicinas naturais à base de plantas.

— Diego Ibarra: fotojornalista baseado em Beirut, Diego documenta como a pandemia do coronavírus se cruzou com a atual crise economia e política do Líbano, bem como suas consequências para os imigrantes e comunidades de refugiados do país.

— Ingmar Nolting: Ingmar, que vive em Leipzig, continua examinando o impacto da COVID-19 na Alemanha. O projeto da fotojornalista registra como a sociedade encontra seu retorno à vida depois do lockdown e a recuperação da economia alemã.

— Tommaso Protti: o projeto de Tommaso documenta a disseminação da COVID-19 em São Paulo, onde ele vive, e em Manaus, os dois epicentros da pandemia no Brasil. Em particular, seu trabalho observa como a doença afeta as comunidades mais pobres e vulneráveis das duas cidades.

— Nicolò Filippo Rosso: Nicolò, que vive em Bogotá, captura como a pandemia tem afetado os migrantes venezuelanos na Colômbia, onde a medidas de isolamento social os impediram de ganhar a vida e forçaram muitos a voltar à Venezuela.

— Shi Yangkun: em Wuhan, cidade chinesa onde o coronavírus foi descoberto, Shi documenta a recuperação da cidade depois da pandemia, especificamente focando na recuperação física e psicológica dos pacientes da COVID-19 na cidade.

“Tem sido a nossa missão na Getty Images mover o mundo com imagens desde nossa origem, há 25 anos. Isso é mais importante agora do que nunca, conforme as narrativas visuais têm a habilidade única de captar a disseminação e consequências duradouras da pandemia”, diz Ken Mainardis, Vice Presidente Sênior de conteúdo da Getty Images. “Os vencedores trouxeram visibilidade o impacto pessoal da COVID-19 em diferentes comunidades pelo mundo, chamando a atenção para essas histórias individuais que coletivamente demonstram os impactos globais e de amplo alcance desse vírus devastador”.

As inscrições foram julgadas por um prestigiado painel líder do setor, incluindo:

– Jay Davies, Diretor de Fotografia de Notícias (EMEA), Getty Images

– Mengwen Cao, fotógrafo e Editor de Imagens da ChinaFile

– Nicole Frugé, Diretora de Fotografia do San Francisco Chronicle

– Michael Goldfarb, Diretor de Comunicações da Médicos Sem Fronteiras EUA

– Emanuela Mirabelli, Editora de Fotos da Marie Claire Itália

– Newsha Tavakolian, fotógrafa da Magnum Photos

O Reportage Grants da Getty Images faz parte do programa de bolsas mais amplas da empresa, que desde o início já concedeu US$ 1,7 milhão a fotógrafos e cineastas em todo o mundo. Visite Where We Stand para saber mais.

###

Lista de vencedores e títulos completos do projeto:

— Forough Alaei: COVID-19 Iran’s Hottest Season

— Fabio Bucciarelli: Left Behind

— Florence Goupil: Cantagallo Island: an Indigenous Community Resists with Medicinal Plants Against the COVID-19 Virus.

— Diego Ibarra: The Phoenician collapse: Between the Economical Crisis and Pandemia

— Ingmar Nolting: Measure and Middle: A Journey through Germany during the COVID-19 Pandemic

— Tommaso Protti: Brazil’s COVID-19 Poor

— Nicolò Filippo Rosso:Exodus

— Shi Yangkun: The Many Faces of Wuhan