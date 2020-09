Brasileiro leva o brega funk aos Estados Unidos

Mineiro de Governador Valadares, Zanone Zander é mais um entre tantos brasileiros que partiram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de vida. Há 25 anos ele se mudou para Boston, e de lá para cá sempre investiu em música, já tendo sido rapper e cantor de Hip Hop. Agora, Mister Zi, como é conhecido por lá, está fazendo sucesso por lá com o brega funk.

Mister Zi lembra que a paixão pela música começou na escola, onde “trocava poesia com o professor para ganhar notas boas na aula de português”. De lá para cá ele aprendeu o inglês e sempre manteve o sonho de cantar. E o sucesso começou a vir por aí: “Com a música conquistei a comunidade brasileira de Boston e região”, ele conta.

Atualmente, ele trabalha em uma rádio chamada Rap Hour, que é patrocinada pelo Brazilian Times Newspaper. Rapper renomado, ele destaca que já ganhou prêmios de reconhecimento pelo seu talento na comunidade da cidade norte-americana. E agora ele quer alçar novos voos.

Zanone é primo da empresária brasileira Sophia Utnick. Paisagista de muito sucesso em Miami e Nova York, ela criou a Utnick Production, agência que tem divulgado novos talentos da música em várias partes dos Estados Unidos e do Brasil. “Ela me convidou para fazer parte de sua empresa e rapidamente me interessei. Hoje estamos trabalhando em um projeto novo para escrever novas músicas e fortalecer o estilo do brega funk de forma internacional”.

As novidades não param por aí. Além de levar o brega funk para os brasileiros e norte-americanos de Boston, Mister Zi vai lançar uma canção nova: “Estamos lançando um single no final de setembro. O nome da música é ‘Sem Sutiã”. Otimista e esperançoso, ele confia que o novo sucesso “logo estará nas rádios aqui dos Estados Unidos e pelo Brasil afora”, completa. Conheça o trabalho de Mister Zi no Instagram @mister_zi e o da sua produtora no perfil @utnickproduction.