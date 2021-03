Brasileiro gasta mais de 3 horas por dia em redes sociais

Uma pesquisa divulgada pelo portal CupomValido.com.br com o Statista, revelou as redes sociais mais usadas no mundo. Em primeiro lugar, com mais de 2.7 bilhões de usuários ativos, está o Facebook. Em segunda posição, com 2.2 bilhões de usuários ativos, está a rede social de vídeos, Youtube. Em terceira posição está o WhatsApp, com mais de 2 bilhões de usuários ativos. Instagram, Wechat e TikTok, seguem respectivamente em 4ª, 5ª e 6ª posição.

Redes sociais preferidas pelos brasileiros

No Brasil, o Facebook também segue na liderança, com 51% do total. A rede sociais de fotos, Instagram, segue como 2º colocado, com 14% de preferência entre os brasileiros. Twitter e Pinterest, ficam respectivamente com 13% e 12%.

Tempo gasto por dia nas redes sociais

O Brasil é um dos países com o maior tempo de utilização médio das redes sociais por dia. O tempo médio pelos brasileiros ultrapassa 3 horas por dia.

Comparando com a média mundial, 145 minutos por dia, o Brasil tem um tempo de utilização 55% maior .

Posição do Brasil no rank mundial

Comparando o Brasil com outras nações, no caso do Instagram somos o país na 3ª posição com mais de 99 milhões de usuários ativos (só perdendo para Estados Unidos e Índia).

Para o Facebook, o Brasil fica na 4ª posição, com mais de 130 milhões de usuários. A Índia, Estados Unidos e Indonésia, estão respectivamente na 1ª, 2ª e 3ª posição.

No caso do WhatsApp, o Brasil está na 2ª posição (somente atrás da Índia). E no Twitter, está na 4ª posição (atrás dos Estados Unidos, Japão, Índia e Reino Unido).

Confira o infográfico completo abaixo: