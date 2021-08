Brasileiro dos mais fica no celular. 4,2 horas por dia

O Brasil é um dos países em que as pessoas mais passam tempo no celular. Em média, são 4,2 horas por dia e a pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais esse hábito. Pensando nisso, a Kantar, companhia líder em dados, insights e consultoria, decidiu descobrir os principais temas mencionados pela população no universo digital e os programas que se destacaram entre julho de 2019 e julho de 2021. O foco principal era entender aspectos relacionados com experiência e usabilidade dos principais Apps.

Para o estudo, foi usado o Dx Social Landscape, solução que faz parte da área de Analytics da Kantar. Com ajuda de inteligência artificial, ela consegue fazer uma varredura nas conversas de redes sociais e conteúdos publicados em blogs e portais de notícias. O objetivo é apontar a relevância de determinado assunto ou serviço ao longo do tempo, e até que ponto é interessante ou não para o anunciante investir.

Um dado curioso revelado pelo time de Analytics da Kantar é a ascensão do Kwai, aplicativo de vídeos concorrente do TikTok. O programa chinês apresentou alta em 2020, sendo classificado como Mainstream, o que significa que ele cresceu rapidamente, conquistando o público brasileiro. As empresas que não entraram na onda estão atrasadas para realizar investimentos.

A alta do Kwai é um reflexo do comportamento do brasileiro. No último ano, o público deu mais atenção para a categoria “apps de vídeo”. Outra que ganhou relevância no País foi “apps de finanças”. Neste contexto, destacam-se nomes como PayPal e Banco Next.

O termo mais comentado na internet, por sua vez, é AliExpress. O marketplace chinês ficou muito acima no volume de buscas ao longo dos anos. O maior pico foi em abril de 2020, quando a loja atingiu mais de 11 mil menções. Como comparação, o segundo lugar é justamente “apps de finanças”, com apenas 3 mil citações.

O Dx Social Landscape ainda pode ser usado para descobrir os principais tópicos que permeiam as conversas dos usuários. Ele detecta os temas mais recorrentes, os que estão em ascensão, os disruptivos, e a sazonalidade desses tópicos. O serviço olha os interesses do presente e faz previsões do que será destaque no futuro, ajudando as empresas a traçarem as melhores estratégias para seus negócios. Na pesquisa sobre o mundo digital, os termos mais enfatizados nos últimos anos foram “apps de vídeo”, “rede social” e “comunicação”.

É válido ressaltar que os resultados da solução de Analytics da Kantar são diferentes de respostas de pesquisas estruturadas pois traz o fator da espontaneidade, revelando comportamento real dos usuários do mundo digital, diferentemente de pesquisas em que o respondente tende a formular as respostas com intuito de passar uma mensagem politicamente correta.

