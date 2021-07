Brasileiro disputa campeonato na Suécia

O brasileiro Bruno Crivilin disputa em Skövde, na Suécia, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Enduro. Esta é a terceira competição consecutiva do piloto Honda, que participou há 15 dias do Brasileiro de Enduro, em Novo Horizonte (SC), e no último fim de semana, da rodada da Estônia do Mundial. Desta vez, o Super Teste será realizado nesta quinta-feira (22/7), às 13h, horário de Brasília, e as provas, na sexta-feira e no sábado (23 e 24/7), com largada a partir das 4h.

O percurso contará com três voltas de 80 quilômetros, que incluem as especiais (trechos cronometrados) de Extreme Teste, Enduro Teste e Cross Teste. “Essa prova vai ser um pouco mais rápida. O Cross Teste será dentro de uma mineradora, com piso bem duro, parecido com o de Belo Horizonte (MG). É o trecho mais longo, com 8,5 quilômetros que devem dar cerca de 11 minutos de especial. Já o Enduro Teste será em areia, mas não haverá tanta quanto costuma ter na região. O lugar é mais aberto e vai ter muito buraco e canaleta. O Extreme será em um gramado, local onde o pessoal costuma esquiar. Como está sem neve, conseguiremos ter a corrida aqui”, conta Crivilin, que caminhou em todos os trechos para reconhecimento.

Atual tricampeão brasileiro de Enduro nas categorias E1 e Enduro GP, o capixaba de 24 anos representa a equipe Honda S2 Motorsport na classe E1, com a motocicleta CRF 250RX. É o segundo ano de Bruno Crivilin no time, liderado pelo campeão mundial Alex Salvini. Em 2020, ele conquistou a medalha de bronze na classe J1 (para pilotos até 23 anos e com motos até 250cc).

Após três rodadas do Campeonato Mundial, Crivilin ocupa a sexta colocação na classificação da categoria E1, com 49 pontos. A liderança é do italiano Andrea Verona. “Está sendo uma grande maratona todos esses eventos, mas estou muito confiante. Espero começar e terminar bem todas as especiais nos dois dias. É uma competição de alto nível, com os melhores do mundo, e, por isso, estou muito feliz em representar nosso país”, finaliza o brasileiro.

Programação* 4ª etapa do Mundial de Enduro 2021

Skövde (Suécia) – Horários de Brasília

22/7 – Quinta-feira

13h – Super Teste

23/7 – Sexta-feira

4h – Largada do primeiro piloto

24/7 – Sábado

4h – Largada do primeiro piloto

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.

Calendário do Mundial de Enduro 2021

1ª etapa – 18 a 20 de junho – Marco de Canaveses – Portugal

2ª etapa – 25 a 27 de junho – Edolo – Itália

3ª etapa – 16 a 18 de julho – Saaremaa – Estônia

4ª etapa – 22 a 24 de julho – Skövde – Suécia

5ª etapa – 8 a 10 de outubro – Zschopau – Alemanha

6ª etapa – 15 a 17 de outubro – Langeac – França