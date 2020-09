Brasileirão: R$14,2 mi por rodada sem torcida

Um dos campeonatos nacionais de futebol mais valiosos do mundo acontece com arquibancadas vazias. Centenas de milhares de ingressos deixam de ser vendidos.O Bons Investimentos realiza estudo para verificar quais os times mais deixam de arrecadar com jogos sem torcida.

Para realizar o estudo, foram considerados dados de faturamento e público pagante para cada um dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

A partir dos dados de 2019, projetou-se quanto seria o faturamento para cada uma das equipes no ano de 2020. Com essa informação, constatou-se que a cada rodada do Brasileirão, os times deixam de vender 423 mil ingressos, ou o equivalente a R$ 14,2 milhões.

Caso o campeonato inteiro aconteça sem torcida, a estimativa é que mais de 8 milhões de ingressos deixem de ser vendidos.