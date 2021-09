Brasileirão Assaí estreia no Kwai

Lives e entrevistas com grandes nomes do futebol brasileiro, votações dos melhores lances das rodadas, mesa-redonda com análises das partidas, bastidores de jogos e conteúdo especial sobre o principal campeonato de futebol do Brasil. Todas estas iniciativas estão disponíveis aos fãs do esporte exclusivamente no perfil do Brasileirão Assaí no Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Kwai, que recentemente anunciou patrocínio às Seleções Brasileiras de Futebol femininas e masculinas até 2023, também é patrocinador do campeonato Brasileirão Assaí até o final de 2022, e a parceria tem como objetivo oferecer ao público que acompanha a competição mais emoção e interação dentro do app.

“Sabemos o quanto o esporte é importante e relevante para os brasileiros e, por isso, queremos que o Kwai seja uma experiência que complemente a paixão dos fãs, oferecendo aos usuários conteúdos exclusivos para a comunidade em ações especiais”, afirma Mariana Sensini, diretora do Kwai no Brasil.

“Os conteúdos sobre o Brasileirão Assaí mexem com as torcidas em todos os momentos. A conexão dos fãs de futebol com a competição vai muito além das partidas. Antes, durante e depois dos jogos, nosso contato com esse público via Kwai é gigantesco, levando bastidores, desafios, repercussão e acesso a momentos exclusivos. O envolvimento com o Brasileirão Assaí vem se tornando ainda maior”, destacou o diretor de Marketing da CBF, Gilberto Ratto.

Confira as novidades exclusivas do perfil do Brasileirão Assaí no Kwai:

Mesa Redonda Brasileirão

Série de cinco lives até o final do ano, com tudo sobre o Campeonato Brasileiro, trazendo a análise completa das rodadas e muita resenha, com apresentação de Victor Canedo e convidados especiais. Os usuários poderão interagir mandando comentários ou perguntas. Na estreia da primeira mesa-redonda, o programa recebeu o capitão do penta, Cafu, e o jornalista Felipe Rolim.

Análise Tática do Campeonato

Quadro semanal apresentado por Felipe Rolim, traz detalhes das variações táticas dos times participantes do Brasileirão e comentários sobre as rodadas.

Entrevistas

Em mais um quadro semanal, o jornalista Tomer Savoia recebe grandes nomes do esporte, como o ex-jogador Cicinho, para um bate-papo descontraído sobre futebol.

Votações

Os usuários poderão votar pelo aplicativo e eleger os melhores do mês nas categorias: gol mais bonito, melhor goleiro e melhor comemoração. Os lances mais votados serão apresentados no início do mês subsequente no perfil do Brasileirão Assaí.

Squad Kwai

Em parceria com a NWB, produtora de conteúdo sobre esporte e responsável por canais como Desimpedidos e Futirinhas, o perfil do Campeonato Brasileiro no Kwai também contará com quadros especiais desenvolvidos pelos principais criadores da produtora:

– Top 5 Gols da Rodada

Nesta ação, Chicungunha, narrador do canal Desimpedidos e a “voz do hexa”, emprestará sua voz aveludada para narrar os cinco gols mais bonitos da rodada.

– No Radar do Fred

Fred irá comentar alguns jogadores que estão se destacando no Brasileirão.

– Linha de Frente

Influenciadores espalhados pelas principais capitais brasileiras, como Carter (GO), Pezão (PE), Lauro (RS) e Cenas Lamentáveis (MG), irão produzir conteúdos de bastidores dentro e fora dos gramados, reforçando a presença em todos os cantos do país onde ocorrem os jogos do Brasileirão.

Sobre o Kwai

Um dos aplicativos gratuitos mais populares do Brasil, o Kwai permite que os usuários criem seu próprio conteúdo e compartilhem vídeos online de forma fácil, inclusiva e acessível, em um universo interativo que possibilita a conexão entre as pessoas. Com a missão de tornar o cotidiano mais divertido, o Kwai acredita que todos os pequenos momentos da vida merecem ser compartilhados. O app está disponível nos sistemas iOS e Android, na App Store e no Google Play .