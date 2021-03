Brasileira na lista global de líderes em Inteligência Artificial

rmonk, N.Y., 18 de março de 2021 – Como parte do programa anual Women Leaders in AI (Mulheres Líderes em IA), a IBM reconhece 40 líderes empresariais femininas inovadoras de 18 países que estão usando IBM Watson para ajudar a conduzir a transformação, o crescimento e a inovação através de uma ampla variedade de indústrias. As homenageadas desse ano inclui líderes mulheres do The Clorox Company, EY, Ford Motor Company, ServiceNow e a brasileira Manoela Morais, CEO e co-fundadora da startup Agrolly.

Celebrar a diversidade de talento na área de IA e a criação de uma cultura de inclusão são importantes em um momento em que os impactos adversos da pandemia da COVID-19 sobre as mulheres no local de trabalho se tornam mais evidentes. Um estudo recente do IBM Institute for Business Value revelou que, apesar da maior conscientização sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, impulsionados pela pandemia, equidade de gênero ainda não é a principal prioridade para 70% das empresas, de acordo com profissionais de negócios entrevistados. Além disso, menos mulheres pesquisadas ocupam cargos de vice-presidência sênior, vice presidência, diretoria e gerência em 2021 do que ocupavam em 2019.

A IBM criou o programa anual Woman Leaders in AI em 2019 para encorajar o aumento da diversidade na área e fornecer às homenageadas uma rede para aprendizagem compartilhada. A classe de homenageados desse ano demonstra como os esforços em avançar o processamento de linguagem natural, automação e a construção responsável de IA podem ser usadas para ajudar organizações preverem melhor os resultados, automatizar processos e impulsionar novas eficiências.

“Com a adoção da IA em aceleração, nós acreditamos que times diversos são necessários para ajudar a construir e implementar uma IA confiável que pode ajudar a mitigar vieses e entregar resultados mais explicáveis,” disse Ritika Gunnar, vice-presidente de Expert Labs, IBM Cloud and Cognitive Software. “Hoje, nós estamos compartilhando histórias incríveis de 40 mulheres que estão pavimentando o caminho da IA para os negócios e mudando a forma como as pessoas trabalham e vivem. Trabalhar com clientes em uma era de mudança de local e força de trabalho, vemos a necessidade de mulheres e equipes diversas trabalhando na linha de frente da IA.”.

As 40 líderes reconhecidas em 2021 foram selecionadas com base na maneira em que elas estão usando a IA como agente de transformação para ajudar a gerar resultados para suas organizações, funcionários, clientes e cidadãos.

Alguns exemplos incluem:

• Capacitação de agricultores independentes com previsão de safra: Agricultores de países em desenvolvimento muitas vezes carecem de ferramentas e recursos críticos que podem ajudá-los a se prepararem e a aumentarem suas safras eficientemente. Manoela Morais, Chimka Munkhbayar e Helen Tsai criaram uma solução chamada Agrolly, como parte do Call for Code em 2020, que usa o IBM Watson para ajudar os agricultores a planejarem a produção da colheita e minimizar riscos causados por condições climáticas extremas.

• Impulsionar a eficácia dos anúncios com IA: Os parceiros de Ad Council trabalham com os principais anunciantes e profissionais de marketing para criar campanhas que enderecem questões sociais urgentes. A presidente e CEO Lisa Sherman usou o IBM Watson Advertising Accelerator para ajudar a impulsionar a eficácia da iniciativa Love Has No Labels “Fight for Freedom” (Amor Sem Rótulos “Brigue Pela Liberdade”), que promove diversidade e inclusão, e atualmente está aproveitando a tecnologia para sua iniciativa de educação sobre vacinas da COVID -19 “It’s Up To You”.

• Detecção de ameaças de cibersegurança nos mercados financeiros globais: O Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) fornece infraestrutura para mercados financeiros globais, padronização e administração simplificada de transações de títulos críticos para a segurança. Poonam Verma, que orientou as funções de serviço críticos de cibersegurança da DTCC, implementou serviços da IBM para ajudar a avançar ainda mais os recursos de detecção e capacidades cibernéticas da organização.

• Enfrentando o desafio de um aumento triplo nas chamadas de atendimento ao cliente: Conforme o volume das conversas aumentou devido à incerteza do COVID-19, Ekaterina Ostankova e sua equipe da Lloyds Banking Group ajudaram a desenhar e definir uma solução utilizando o IBM Watson Assistant, que permite dar suporte aos clientes rapidamente. Ela impulsiona a adoção de recursos de conversação com IA para desbloquear novas oportunidades para o banco e procura ajudar os clientes resolvendo consultas cada vez mais complexas através de mensagens e canais da web.

• Ajudando adolescentes a conseguirem seu primeiro emprego com um avatar amigável: Encontrar seu primeiro emprego pode ser intimidador, então o banco Australiano Westpac criou o “Wendy”, um coach digital, que responde a questões faladas e escritas sobre a preparação de emprego. Annie Shu, Gerente de Estratégia e Inovação, usou as habilidades de processamento de linguagem natural do IBM Watson para ajudar a tornar “Wendy” envolvente e relacionável. Ela defendeu a causa do “Wendy” com executivos do banco e liderou as equipes de serviços de design e desenvolvimento de inovação.

As homenageadas do IBM Women Leaders in AI 2021são:

• Helen Tsai, Web Developer Lead and Co-founder, Agrolly (Mongólia)

• Joan Francy, CEO, AdMed Inc (Estados Unidos)

• Chimka Munkhbayar, Co-founder, Agrolly (Mongólia)

• Airei Soh, Marketing Strategy System & Solution Planning, All Nippon Airways (Japão)

• Leah Karlin, Director of Machine Learning and Data Engineering, At Point of Care (Estados Unidos)

• Fella Benaziza, UX Designer Consultant, Capgemini France (França)

• Elisabetta Burei, BRM Technology CRM, CheBanca! (Itália)

• Divya Rathanlal, Emerging Technology Program Manager, City of Austin Texas (Estados Unidos)

• Regina Olivares, Principal Management Analyst, Clark County (Estados Unidos)

• Siew Choo Soh, Managing Director, DBS (Singapura)

• Sandra Corkern, Associate Director, Real Estate Technology and Innovation, EY (Ernst & Young LLP) (Estados Unidos)

• Jennifer Turner, Senior Director, Digital Innovation, Strategy and Transactions, EY-Parthenon (Estados Unidos)

• Sabita Sharma, AVP, Automation and Innovation, Everest Re Group (Estados Unidos)

• Tracey Hawes, General Manager, Marketing and Trading, Fine Wine Delivery (Nova Zelândia)

• Julie Losee, Manager, Equipment Lease Accounting, Ford Motor Company (Estados Unidos)

• Denise Stokowski, Group VP, Platform Products, Gainsight (Estados Unidos)

• Hagit Tzafrir, VP Healthcare Division, Harel insurance LTD (Israel)

• Annapurna Vishwanathan, Formerly Head of Digital, HCCB (Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd.) (Índia)

• Curren Katz, Director of Data Science R&D, Highmark Health (Estados Unidos)

• Satoko Maeda, Senior Managerial Staff, Hiroshima Prefecture (Japão)

• Mari Sasaki, Section Chief, Kakuichi (Japão)

• Anette Böhm, General Manager Corporate HR, KBC Group NB, (Bélgica)

• Ekaterina Ostankova, Product Manager – Virtual Assistant Lab, Lloyds Banking Group (Inglaterra)

• Kaori Matsue, Senior Director, General Manager of Responsible Care and Quality Assurance Division, Mitsui Chemicals (Japão)

• Alu Rodríguez, SVP Business Transformation, NH Hotel Group (Espanha)

• Jeanette Fürst, Director of Sales, OpenAdvice IT Services (Alemanha)

• Donatella Sciuto, Professor of Computer Engineering and Deputy Rector, Politecnico di Milano (Itália)

• Bharathi Ramadass, IT Product Manager, ServiceNow (Estados Unidos)

• Gema Pérez Ramón, Director, Taxation Office, Tax Administration Agency, Madrid Municipality (Espanha)

• Melissa Dorey, Digital Experience Principal, Telstra (Austrália)

• Lisa Sherman, President and CEO, The Ad Council (Estados Unidos)

• Pam Griffin, Associate Director, Cleaning Division, The Clorox Company (Estados Unidos)

• Poonam Verma, Managing Director, Head of Security Engineering and Operations, The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) (Estados Unidos)

• Supaluck Umpujh, Chairman, The Mall Group (Tailândia)

• Manami Endo, IT Planning Section, Information System Department, TRUSCO Nakayama Corporation (Japão)

• Mio Sugihara, Assistant Manager, System Management Section, TRUSCO Nakayama Corporation (Japão)

• Catharine Fennell, CEO, videoBIO (Canadá)

• Amy Oding, Operational Support and Automation Manager, Vodafone (New Zealand, APAC

• Annie Shu, Manager of Strategy and Innovation, Westpac (Australia)

Explore a história de como essas líderes mulheres estão usando a IA para ajudar a transformar seus negócios – e as lições que elas aprenderam ao longo do caminho – em https://www.ibm.com/watson/women-leaders-in-ai .

Sobre IBM Watson

Watson é uma tecnologia de IA para negócios da IBM e ajuda organizações a preverem melhor e moldarem resultados futuros, automatizando processos complexos e otimizando o tempo dos funcionários. O Watson evoluiu de um projeto de IBM Research, para experimentação, com um conjunto de produtos abertos e em escala que pode ser executado em qualquer lugar. Com mais de 40.000 clientes engajados, o Watson está sendo aplicado por marcas líderes mundiais de diversas indústrias para transformar a forma que as pessoas trabalham. Para saber mais, visite: https://www.ibm.com/watson.