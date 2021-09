Brasileira ganhadora do Emmy participa de webinar

Pesquisas realizadas pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, apontam que só em 2014 o setor das indústrias criativas empregou mais de 11 milhões de brasileiros. O Brasil, portanto , representa o 11º lugar no mercado audiovisual mundial e em 2020 o ranking subiu para o quinto lugar.

Também segundo um estudo divulgado na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado/RS, o setor de audiovisual movimenta mais de 25 bilhões de reais por ano, representando 0,46% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Além disso, de acordo com a mesma pesquisa, o mercado cresce cerca de 8,8% ao ano no país, gerando mais de 330 mil empregos.

Sendo assim, fica claro que cada vez mais o mercado audiovisual e a economia criativa irão impactar a vida dos brasileiros, e quem se prepara desde já para as mudanças no setor tem mais chances de ter grandes oportunidades.

Esse é o caso de Gabriela Lima, original de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela iniciou sua jornada estudando na Full Sail University, uma das melhores universidades do mundo especializada na área de comunicação, artes, design, cinema e tecnologia. Ela se formou em Cinematografia e após a graduação, embarcou para Los Angeles, principal polo da indústria cinematográfica e hoje ela coleciona passagens por grandes estúdios e empresas, como a Mattel, Amazon Studios, e atualmente na Netflix.

Além disso, mesmo tão nova, ela produziu o documentário Leah Remini: Scientology and the Aftermath, que foi ganhador do Emmy Awards, considerado o maior prêmio concedido a programas e profissionais de televisão.

No mês de setembro, no dia 28, às 18h, ela irá contar detalhadamente sua trajetória profissional no evento International Virtual Roadshow, um webinar excluisvo promovido pela universidade americana Full Sail.

O evento tem como finalidade apresentar a indústria tão promissora do cinema e audiovisual para os jovens que têminteresse na área mas ainda não sabem muito bem o que fazer para conseguir adentrar no mercado de trabalho.

”É importante, nós como brasileiros, que possamos ter exemplos em que dê para se espelhar e ver até onde conseguimos chegar. E o bate-papo com a Gabriela Lima irá mostrar justamente isso, que existe lugar para brasileiros no mercado audiovisual”, comenta Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University.

Para se inscrever no webinar, acesse o site: https://fullsail.zoom.us/webinar/register/WN_GkgTV4CaQ-eSFiAbMuEFhQ

Sobre a Full Sail University

A Full Sail University está localizada em Orlando, Flórida, USA, e oferece mais de 140 programas diferentes em educação superior, tanto em seu campus quanto on-line. Fundada em 1979, a universidade contribui com o mercado da economia criativa através da formação de mais de 78 mil graduados que desenvolvem o mercado criativo no mundo. No Brasil a universidade nutre uma comunidade virtual através de parcerias com escolas, faculdades e empresas, fomentando a constante discussão da economia criativa.