Brasil 100% vira aos 54 em cima da Colômbia

A seleção brasileira virou aos 54 minutos do 2º tempo com Casemiro e venceu a Colômbia pela terceira rodada da Copa América.

Em um final de jogo tumultuado com 13 minutos de acréscimos, o volante do Real Madrid cabeceou pra rede em escanteio cobrado por Neymar no finzinho da partida, decretando a vitória por 2 a 1 para a Canarinho no Engenhão, Rio de Janeiro. Luís Diaz abriu o marcador para os colombianos na primeira etapa, Roberto Firmino empatou aos 32 do 2º tempo. Brasil segue 100% na competição.