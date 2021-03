Brasil tem mais de 10 mil mortes na semana. Recorde

Covid-19: O Brasil registrou 10 mil mortes em uma semana pela primeira vez- a mais letal de toda a pandemia. Neste sábado o país registrou 1.555 mortes, elevando o total a 264.446 desde o início na pandemia no quinto dia consecutivo em que a marca fica acima de 1.500 óbitos.

Foram identificados 69.609 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções identificadas no país subiu para 10.938.836, enquanto os óbitos chegam a 264.325. Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

O Conass não divulga número de recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, 9.704.351 pacientes haviam se recuperado até este sábado. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 125,8 no Brasil, a 21ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino, Liechtenstein e Andorra.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 28,9 milhões de casos, e da Índia, com 11,1 milhões. Mas é o segundo em número absoluto de mortos, já que mais de 524 mil pessoas morreram nos EUA.

Ao todo, mais de 116,3 milhões de pessoas já contraíram oficialmente o coronavírus no mundo, e 2,58 milhões de pacientes morreram.