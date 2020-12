Brasil tem 920 mil pessoas vivendo com HIV

No dia Mundial da Luta contra a Aids (01/12), o Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre a epidemia no Brasil. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2020, atualmente há cerca de 920 mil pessoas que vivem com HIV no país.

89% foram diagnosticadas

77% fazem tratamento com antirretroviral

94% que estão em tratamento não transmitem o HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável

O documento aponta ainda que os jovens, de 25 a 39 anos, de ambos os sexos, com 492,8 mil registros, concentram o maior número de casos. Nesta faixa etária, 52,4% são do sexo masculino.

Apesar do alto número, o país registrou uma queda no número de casos de infecção nos últimos anos. Além disso, a taca de mortalidade também apresentou queda de 17,1% nos últimos cinco anos.