Brasil tem 60% de chance de conquistar Copa América

Uma final de Copa América entre Brasil e Argentina era o que muitos torcedores sonhavam – e ela vai acontecer neste sábado, dia 10 de julho, a partir das 21h, no estádio do Maracanã. O Brasil é o favorito, com 60% de chances de trazer a taça para casa, de acordo com a Betfair.net, enquanto a seleção argentina tem 40% de probabilidade de chegar ao título – mas, no futebol, todo resultado é possível!

Esse caminho, no entanto, pode ser de muita emoção. Ainda de acordo com a análise da Betfair.net, há 31% de chances da partida terminar empatada, aumentando a tensão na espera pelo grito de “Campeão”! A probabilidade de vitória do Brasil no tempo regulamentar é de 44%, já a da Argentina é de 25%.

As duas seleções chegam invictas à disputa pelo título. No caminho até a final, o Brasil conquistou 5 vitórias e 1 empate, enquanto a Argentina obteve 4 vitórias e empatou 2 vezes. A Seleção Brasileira marcou mais gols – foram 12, enquanto a equipe liderada por Lionel Messi, artilheiro da competição até aqui, anotou 11 vezes.

Ganhar o título da Copa América também pode ter impacto no cálculo de probabilidade de quem irá vencer a Copa do Mundo de 2022, de acordo com a Betfair.net. A chance do Brasil, por exemplo, que hoje é calculada em 15,2% para vencer a Copa, subiria para 18,2%. Já a Seleção Argentina, hoje avaliada com 8,3% de chances de ser campeão no Qatar, veria essa probabilidade implícita subir para 10%.

Na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, a seleção da Colômbia aparece como favorita no confronto contra o Peru, com 54% de chances de vencer a partida, agendada para as 21h desta sexta, dia 9 de julho.